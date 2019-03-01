美媒：5G助力智慧城市发展 都市生活将进入新阶段

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 -- 据美国有线电视新闻网报道，随着科技发展，越来越多的智慧城市开始出现，都市生活将进入新阶段。

提起现代都市，很多人会想到遍布高楼大厦的城市，如上海、迪拜及香港。其中，旧金山及硅谷都因科技而发展壮大。在持续性的城市变革中，新兴城市的发展往往超出人们预期。

以位于芬兰的智慧城区Kalasatama为例，该城区在赫尔辛基市郊区从零开始建造。工程师们为整个城区配备了真空垃圾处理系统，居民们只需将垃圾运至港口，随后，垃圾会进入地下处理中心，人们再也不用担心因垃圾车造成的高峰期拥堵。开发商表示，至2030年竣工时，居民日均通勤时间将大幅缩短。

在智慧城市，城市布局本身就是省时设计的一部分。学校、医院、车站等公共服务设施相毗邻，交通便利。Kalasatama建设项目总监Kerkko Vanhanen说，"智慧城市让生活更便利。当我不用花过多时间在通勤上时，我可以在公园里多散步五分钟，上班前跟孩子多玩五分钟，早五分钟到家。"然而，目前只有3500人居住在Kalasatama，开发商希望，到2030年，城区能有2.5万人居住，创造1万个就业岗位。

据联合国2018年报告预测，到2050年，全球68%的人口将生活在城市。因此，城市扩张及创新发展至关重要。这并非一个新现象：这种区域转变已持续了数世纪，从美索不达米亚的城市规划，到17世纪阿姆斯特丹用于防洪及水资源管理的运河系统建设，城市化一直处于进程中。

现今，城市化的主要内容不再是基础设施建设，而是互联设备系统建设，即物联网建设。思科公司介绍，物联网是指数量众多的物，通过互联网与人实时相连。据估计，到2020年，将有超过500亿的终端和设备联网。随着5G及超高速网络的发展，物联网让交通传感器及无人机技术成为可能，基于此，城市将更智慧。

智慧城市并非只包括新兴的实验城市。意大利南部古老的悬崖城市马泰拉，正努力成为欧洲首批5G城市之一。马泰拉已当选为2019年"欧洲文化之都"，据了解，5G技术将助其成为数字化旅游中心，人们可通过虚拟现实技术来欣赏古老城市的文化及艺术魅力。

高科技带来的便利以个人数据的共享为代价。城市新兴技术发展研究专家Jonathan Reichental表示，"个人数据被用于提供各种公共及私人服务，人们担心这会损害其个人隐私。"

据悉，阿姆斯特丹的开放数据项目正推动其成为欧洲最具创新性的地区之一。阿姆斯特丹市副市长Udo Kock表示，随着智慧城市发展，政府需要取得民众的信任，以更负责的态度使用个人数据。Kock认为，"智慧城市并非只是一种技术解决方案，而是一种合作体系。建设智慧城市，政府、企业和普通民众间的合作至关重要。"

来源：人民网