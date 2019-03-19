韩国计划年内成为首个推出5G服务的国家

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 - 据韩联社消息，韩国三星电子将在2019年4月推出Galaxy S10 5G版本，并于该国移动运营商共同合作使韩国成为全球首个推出5G服务的国家。

据报道，韩国电信运营商SK Telecom3月13日表示，已成功完成三星电子公司首款5G智能手机的网络测试。



SK Telecom称其双连接技术结合了5G和4G LTE行动网络，将为三星的Galaxy S10 5G型号提供高达每秒2.65 Gbps的无线速度，并预计于4月中旬上架。



SK Telecom说明，由双网络驱动的5G智能手机可以比单独5G连接的设备发送数据快80％，使Galaxy S10 5G版本能够在短短6秒内下载2 GB的高清电影；SK Telecom将在初期支持2.6 Gbps的数据传输速度，并在今年上半年将速度提升至2.7 Gbps，在该数据速率上，传输3Gbps的视频只需要9秒钟。



高通表示，其下一代Snapdragon X55处理器将在5G模式下达到7Gbps，在支持4G网络上将达到2.5Gbps，但具有该处理器的设备在2019年底之前都无法使用；而目前大多数4G旗舰智能手机的峰值大约为1Gbps。



值得一提的是，总部位于纽约的美国电信运营商Verizon是第一家购买该设备的外国企业，该公司此前也宣布称，将在4月11日推出"全球首个5G智能手机服务"。



据悉， Verizon预计将在2019年的上半年在30城市推出移动5G网络服务。



【编译：木合塔尔·木拉提】