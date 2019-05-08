专家：5G或干扰气象卫星工作 影响天气预报准确性

哈通社/努尔-苏丹/5月8日 -- 据中新网消息，全球多个国家都在积极建设5G电信网络，但气象专家警告，5G网络可能会严重干扰用来观察大气变化的精密仪器，进而影响天气预报，使重大风暴来袭前的警示不足，从而造成重大损失。

报道称，5G网络使用的频段，可能会干扰气象卫星观测地球。据悉，这些气象卫星上的仪器随时观测着大气中的水蒸气、降雨、降雪、云层覆盖、含冰量等，而这些都是影响天气的因素。

比如，水篜气会在23.8GHz的频段上释出微弱讯号，气象卫星随时都会观测这些数据，气象专家再利用这些数据，研究风暴或天气系统将如何发展。

但是，某些5G电信网络可能在相近频段上释出讯号，从而与水蒸气释出的讯号混淆。欧洲中程气象预报中心的专家波尔曼说，这会导致专家无法分辨讯号，不能使用相关数据。

他说，这些数据是独特的天然资讯来源，"对我们的预报工作很重要，如果我们失去了这些数据，天气预报准确度将大幅降低"。

该中心另一位专家麦纳利表示，5G网络的推出，"可能会严重削弱我们对重大风暴的预测能力，最终造成的影响可能攸关生死，我们对此非常忧虑"。

据报道，美国联邦通讯员委员会及其他国家的相关机构已开始将23.8GHz及附近频段拍卖给未来的5G网络供应商，其他用于观测气象的频段，包括用于研判降雨和降雪的36至37GHz、用于测量气温的50GHz频段、用于分析云和冰的86至92GHz频段，都是美国要拍卖的频段。

气象专家认为，美国政府拍卖这些频段，已影响美国收集气象数据的工作，也让专家难以说服其他国家限制关键频段，因此电讯公司和政府监管单位都有责任。报道称，相关问题将于今年在埃及召开的会议中再做讨论。