奇姆肯特市年内将测试5G移动通信业务

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 -- 今年年内将在奇姆肯特市开展5G移动通信测试。

数字发展、国防和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫1日在政府工作会议上就哈萨克斯坦网络宽带建设工作的进展情况进行了介绍。

期间，部长着重阐述了关于新技术引进方面的工作。朱马哈利耶夫指出，由于引入5G技术所需的投资金额较大，根据计划，首批试点测试工作将在国家三座主要城市，即努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特市开展。

«根据总统的任务指示要求，建设哈萨克斯坦5G通信体系的工作正在有序开展当中，相关的发展路线图已经制定完成。5G移动通信的试点测试工作已经在首都努尔苏丹予以实施。目前，阿拉木图市也在开展相关的测试工作，而根据计划，奇姆肯特市的5G移动通讯测试工作也将在本月开始。»他说。

部长指出，现有测试结果表明，5G技术对于互联网、远程医疗、工业、矿业、数字化和智慧城市的发展将起到巨大的推动作用。

据朱马哈利耶夫介绍，至2022年将逐步完成三大主要城市的5G移动通讯体系建设工作，2023年实现各州首府城市的5G覆盖。而2022年全国97%的区域将实现高速宽带互联网的覆盖。

«剩余3%的极度偏远地区将通过卫星系统保障其互联网通讯业务的稳定运行。»他说。