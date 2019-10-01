总理指示制定5G技术发展具体计划

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 – 政府总理阿斯哈尔·马明1日在政府例行工作会议上指出，包括阿拉木图在内的各地区需制定至2020年5G有效发展的计划。

总理表示，根据首任总统纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在«祖国之光党»的第18届代表大会上的指示，到2022年，需完成为5000多个农村居民点接入互联网的任务。

总理强调，通过这一工作的实施，将可为农村地区97%的人口提供便捷、高效的公共服务。

阿斯哈尔·马明要求哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部与电信运营商一起，加快在村庄建设光纤通信线路以及在居民点接入互联网工作。他强调，该工作应在2022年的截止日期之前完成。

总理指出，5G技术的引入不仅对电信行业重要，对新兴产业的发展和经济的发展都会带来推动性作用。

"不过鉴于5G技术的昂贵成本，必须制定在包括阿拉木图在内的地区有效实施5G项目的具体计划。"总理说。

总理强调指出，公共服务、远程教育和远程医疗等领域的发展需要高质量的互联网接入。

"数字发展部应与教育部，卫生部和各州政府应共同解决这个问题。"总理说。

【编译：阿依波塔】