中国云南盈江县发生6.1级地震 震源深度12公里

哈通社阿斯塔纳电，中国地震台网正式测定：05月30日09时20分在云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县（北纬25.0度，东经97.8度）发生6.1级地震，震源深度12千米。昆明市民反映有震感。记者从盈江城区网友了解到，地震持续时间极短，仅十几秒，周围人员和建筑都没有影响。

中国地震台网速报 #地震快讯#中国地震台网正式测定：05月30日09时20分在云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县（北纬25.0度，东经97.8度）发生6.1级地震，震源深度12千米。 中国地震台网速报 #地震快讯#中国地震台网正式测定：05月30日09时21分在云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县（北纬25.0度，东经97.9度）发生4.3级地震，震源深度8千米。 盈江县，地处云南西南部、德宏州西北部，盈江县国土面积4429平方公里，占德宏州总面积的38.4%，县域内有面积超过4.5平方公里的平坝10个，其中盈江坝面积为516.13平方公里，是云南省八大平坝之一。全县有耕地46.5万亩，林地450.8万亩，荒地83.8万亩，土地利用率为86.9%，在未利用的荒地中尚有近70万亩土地适宜发展农牧、林果等。全县辖7个乡、8个镇、1个地方国营农场、100个村（居）委会、1148个村民小组。2010年末全县总人口30.52万人，其中农业人口23.51万人，占总人口的87.1%；有傣族、景颇族、僳僳族、德昂族、阿昌族等26种少数民族，少数民族人口16.12万人，占总人口的59.7%，人口密度为每平方公里61人，是一个典型的少数民族边境县。