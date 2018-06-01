南哈州6•1节日游行活动吸引20万学生参与

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 -- 6月1日国际儿童节之际，南哈州首府奇姆肯特市举行第二届青年音乐家"Shabyt"节日游行活动，并吸引该地区近20万名学生代表参与。

消息称，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫出席活动，并向在场学生们送上节日祝福。



"纳扎尔巴耶夫总统的‘精神文明复兴'规划框架下为支持青年并向其提供机遇为目标正在实施一系列举措，‘Shabyt'活动也是其中之一。此次节日游行是旨在结合全国所有教育机构，并通过宣传学生与教师们的成就从而激励教育工作者的全国性活动。活动主要目的是通过对学生们进行审美与爱国主义教育，从而促进节日游行活动的进一步发展。" 图伊梅巴耶夫说。









据了解，此次音乐交响乐团和合唱团节日游行吸引近20万名学生代表参与。此外，200名中学生组织了"我是哈萨克" 快闪活动。艺术游行活动给孩子们营造出独特的节日气氛，并给他们的童年留下了美好的回忆。



值得一提的是，2016-2017年期间，共有370名青年音乐家参加了各类国际赛事，其中共有174名学生获得各项殊荣。另外，活动框架下还举行了第九届哈萨克斯坦全国学生运动会。





































【编译：冰山】