近6年中国108万人跻身千万财富人群

哈通社阿斯塔纳 -- 据中新网消息，根据中国招商银行和贝恩咨询公司20日联合发布的《中国私人财富报告》指出，2016年，中国个人可投资资产超1000万元的人士从2006年的18万人跃升至2016年的158万人，约90%人用的时间不足十年，约70%在近6年致富，相当于近6年每天有490个新人跻身千万级以上财富人群。

报告称，2014-2016年中国高净值人群(可投资资产1千万以上)数量年均复合增长率达到23%。从财富规模看，2016年中国高净值人群共持有49万亿的可投资资产，2014-2016年增速达24%，相较2012-2014年有所增加；人均持有可投资资产约3100万，与2012-2014年基本持平。

根据两家公司的调查，2016年，全国有22个省市高净值人数超过2万人，地区差距进一步缩小。高净值人士数量超过5万人的省市共9个，分别是广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、四川、湖北和福建。

其中，广东、上海、北京、江苏、浙江率先超过10万人，这五个东部沿海省市的高净值人士人数占全国总数比例约为47%，其高净值人群所持有的可投资资产占全国高净值人群财富的比重约为62%，较2014年有所上升，主要是由于近两年投资性不动产净值的大幅增加。

"中国私人财富市场总体处于快速增长阶段，2017年中国高净值人群将达到187万人左右，同比增长18%。"报告预计，2017年高净值人群持有财富总量将达58万亿元，同比增长19%。

招商银行和贝恩公司认为，2017年，中国私人财富市场预计将继续稳步增长。首先，随着私募股权投资基金、私募证券投资基金等其他境内投资品种日臻成熟，投资者接受度逐步提升，此类资产有望进一步保持高速增长；其次，考虑到IPO审核调节有度，股市去杠杆、去泡沫，预期A股市场将逐渐回暖，投资者信心逐渐恢复。但，随着房地产市场政策重新收紧，预计投资性不动产将逐步降温。