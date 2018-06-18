6月18日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 哈通社为各位读者总结6月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月18日,星期一

6月18日是阳历一年中的第169天，离全年的结束还有196（闰年则还有197）。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆人权日 每年6月18日是阿塞拜疆人权日。2007年，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫曾签署命令宣布6月18日为阿塞拜疆人权日。

摩尔多瓦历史学家日 该纪念日于1989年设立，旨在纪念摩尔多瓦历史学家协会成立一周年。

中国端午节 端午节是中国民间的传统节日。2018年端午节是公历2018年6月18日。端午节是中国最繁忙的旅游佳节之一。在这段时间里，人们涌到城市参与各种与佳节相关的庆祝活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2006年 独立哈萨克斯坦第一颗地球静止轨道通信卫星"Kazsat"在拜科努尔航天发射场发射升空。

2009年 乌拉尔地区发掘出属于公元前6-2世纪的历史文物。

2012年 塔吉克斯坦著名作家的《劳动之主：纳扎尔巴耶夫是政治舞台上的辛勤工作者》一书正式发行。

2013年 意大利巴勒莫举行题为"现代哈萨克斯坦的新投资机遇"的哈-意地区商业论坛。

【翻译：冰山】