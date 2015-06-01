6月1日——国际儿童节

哈通社阿斯塔纳6月1日电 6月1日是国际儿童节。儿童节，是为纪念保障儿童权利、反对虐待儿童或毒害儿童的节日。

1925年在瑞士日内瓦召开的关于儿童福利的国际会议上，国际儿童幸福促进会首次提出了"儿童节"的概念，号召各国设立自己的儿童纪念日。该倡议得到世界许多国家的赞同，英国乃定7月14日为儿童节。

1949年国际民主妇女联合会在莫斯科举行会议，意大利妇女联盟执委会委员海伦•加波罗佐作了关于举办国际儿童节的报告。她指出：国际民主妇联订立了国际儿童节，便为自己确定了保护各地儿童的生活、卫生和教育权利的任务。为纪念1942年6月10日被纳粹德国屠杀的捷克利迪策村的88名儿童，她代表国际民主妇联书记处建议定6月1日为国际儿童节。11月22日会议通过决议，决定6月1日为国际儿童节。会中还通过了保障全世界儿童权利，反对虐杀儿童和毒害儿童的决议。

1954年12月14日，联合国教育科学文化组织定11月20日为国际儿童日（The Universal Children's Day）。

目前世界上包括哈萨克斯坦在内的部分国家将6月1日制定为儿童的节日，称为"国际儿童节"。在其他国家中，儿童节的日期依各自文化而订定于不同的日期。（编译：吴然）