已有6.1万首都居民领取疫情期间特殊补助金

哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 已有6.1万首都居民领取了42500坚戈/月的疫情期间特殊补贴。

努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫12日通过Instagram发布消息称，截至目前，为领取额度4.25万坚戈/月的特殊补贴，共有20万名努尔苏丹市市民提交了申请，其中6.1万人已经拿到了补贴。

据市长介绍，市民可通过登录电子政府网站，或者telegrambot egov.kz以及特设网站42500.enbek.kz等方式，查询、登记和申请获得这一特殊补贴。

此外，还可以拨打热线电话55-14-87, 55-01-74, 55-69-59, 55-67-12及109 (iKomek)，获取相关信息。

市长表示，除额度每月42500坚戈的特殊补贴以外，政府还采取了其他补助措施，包括为残疾人、属于特殊需要人群的儿童等提供的相当于4倍按月计算指数的补助金，以及低收入群体提供的5万坚戈/月的补助等。

根据此前报道，额度为4.2万坚戈/月的疫情期间特殊补助主要面向因新冠肺炎疫情失去收入的人士和失业者，以及受疫情影响较重的中小微企业人员，总计约300万人将因此受益。

【编译：木合塔尔·木拉提】