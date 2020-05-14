6月1日起将有哪些城市之间恢复铁路客运？

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布了关于恢复国内铁路客运交通的相关信息。

该部交通委员会表示，根据5月13日举行的跨部门防疫工作会议讨论决定，国内铁路客运交通将根据各地区疫情控制情况，分阶段逐步从6月1日起予以恢复。

首批计划恢复54列客运列车的运行。

首批计划恢复的列车始发地与终点站为：

·努尔苏丹至阿拉木图、曼格斯套、乌斯卡曼、萨热阿尕什、塞梅、阿尔卡勒克、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔/克孜勒图、杰兹卡兹甘、克孜勒奥尔达；

·阿拉木图至奇姆肯特、巴甫洛达尔、阿克托别、曼格斯套、萨热阿尕什、乌斯卡曼、杰兹卡兹甘、乌拉尔、彼得罗巴甫尔；

·克孜勒奥尔达至塞梅；

·库斯塔奈至卡拉干达、阿尔卡勒克、阿拉木图；

·卡拉干达至杰兹卡兹甘；

·克孜勒奥尔达至阔科舍套、彼得罗巴甫尔。

主要城市与周边城镇之间的短途铁路客运也将恢复。

火车票销售业务将于5月15日开始恢复。

为确保乘客及列车车组成员的健康，根据国家首席卫生医师的建议，客运列车通勤期间将对所有乘车人员作出以下要求：

1.在开展例行体温检测的同时，列车车组成员需在登车前接受医学检测；

2.列车员及乘客需全程佩戴口罩；

3.上下车期间必须保持足够的社交距离；

4.列车运行期间应增加清洁频率，经停站点期间均实施消毒措施；

5.严禁乘客在列车车厢之间走动，或无理由离开包厢。

根据此前报道，哈萨克斯坦政府13日通过了一系列恢复经济领域和保障就业保障领域的实际决议，其中包括6月1日起恢复国内铁路客运。





【编译：木合塔尔·木拉提】