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    全国铁路旅客列车将从6月1日起陆续恢复开行

    10:25, 26 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月26日--根据旅客出行需求和各地区疫情情况，哈萨克斯坦将从6月1日起陆续恢复铁路旅客列车开行。

    据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，第一阶段，将有54个客运列车恢复运营：

    -从努尔苏丹至阿拉木图、曼格斯套、乌斯卡曼、萨热阿哈什、塞梅、阿尔卡勒克、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔/克孜勒图、乌拉尔、杰兹卡兹甘、克孜勒奥尔达；

    -从阿拉木图至奇姆肯特、巴甫洛达尔、阿克托别、曼格斯套、萨热阿哈什、乌斯卡曼、杰兹卡兹甘、乌拉尔、彼得罗巴甫尔、库斯塔奈；

    -从库斯塔奈至塞梅、阔科舍套、彼得罗巴甫尔；

    -从库斯塔奈至卡拉干达、阿尔卡勒克；

    -从卡拉干达至杰兹卡兹甘；

    -从克孜勒奥尔达至阔科舍套、彼得罗巴甫尔；

    -从曼格斯套至阿克托别和周边区域的列车。

    第二阶段，将从6月10日起，39个客运列车恢复运营：

    -自努尔苏丹至阿拉木图、阿特劳、多斯特克、乌拉尔、阿伊萨热、奇姆肯特；

    -自阿拉木图至阿特劳、阿克托别、乌拉尔、乌斯卡曼、突厥斯坦、彼得罗巴甫尔；

    -自阿特劳至曼格斯套、阿克托别、库勒萨热、卡拉巴坦和周边地区列车。

    第三阶段，将根据各地区疫情防控情况和与邻国协商结果，恢复15个客运列车：

    -自阿拉木图至塔什干、萨拉托夫、乌鲁木齐、新西伯利亚、喀山；

    -自努尔苏丹至车里雅宾斯克；

    -自卡拉干达至莫斯科、鄂木斯克、托木斯克；

    -自阿特劳至阿斯特拉罕方向的列车。

    值得一提的是，全国火车票已从5月15日起恢复发售。

    【编译：阿依波塔】


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