6月24日起花5万欧元可得意大利创业签证

哈通社阿斯塔纳电，据欧浪网消息，为引进外资和外籍人才，意大利经济发展部和内政部等部门联合达成协议，推出意大利自主创业签证。据悉，这是一种极为特别的投资签证，持这种特别投资签证的外国人可进入意大利自主创业，只要创办的企业符合2012年第179号法令的要求。

投资签证将从6月24日开始申请，投资总额不能低于5万欧元；此外，申请投资签证时需尽可能提供在意住房状况证明和最低年收入证明以便更易获得在意自主创业的投资签证。持投资签证到达意大利后，可申请将投资签证转化为自由职业者居留。看来，在欧洲邻居希腊和塞浦路斯尝试投资换居留和国籍之际，意大利也按奈不住了。虽然此前意大利内政部斩钉截铁地宣称"居留岂能出售！"， 但意大利巧立名目推出所谓创业签证转自由职业者以吸引有钱人进入意大利。说白了，意大利需要钱。不过，与其这样，伦齐政府不如赶快取消MONTI当政时立下的一系列诸如现金消费不得超出1000欧元的愚蠢的经济政策。只要放宽资金的流动，适当降低税收，意大利市场和经济状况自然会活络起来。 现在，伦齐大老远地跑到中国去向习近平主席化缘，中国投资人却未必看好意大利。意大利政府部门的官僚低效和居高不下的税收使意大利的综合竞争力大打折扣，动不动就限制华人的资金流动还扣顶"黑社会"的大帽子，连眼皮子底下的资金都不善待，很难想象意大利政府靠创业签证能骗到多少钱。说白了，伦齐政府若不从根本上改变僵硬愚蠢的经济政策，意大利推出再多的花俏签证也是白搭。