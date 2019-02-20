迪玛希：阿斯塔纳演唱会将于6月29日举行

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 - 歌手迪玛希•库达伊别尔艮2019年阿斯塔纳"阿尔瑙（心意）"演唱会确定将于2019年6月29日举行。

歌手昨日在其个人INS上公布了这条消息。



"日期确定了！这将是最棒的秀。关于门票的销售我们将在稍后公开。我期待与大家在6月29日，在哈萨克斯坦相聚！"歌手这样写道。



根据此前的报道，迪玛希计划在哈萨克斯坦"青年年"框架下，于首都举行主题为"阿尔瑙（心意）"的演唱会。



哈萨克斯坦广播电视总公司（«Қазақстан» РТРК» АҚ ）总裁叶尔兰•卡林1月29日在阿斯塔纳举行的新闻招待会上对此次演唱会的相关计划进行了介绍。"我们将对国内优秀青年提供最大的支持。众所周知，迪玛希是我们国家的人才，他通过自己的才能向全世界展现了哈萨克斯坦的文化和艺术。"他说。



演唱会的组织和拍摄等所有工作将由哈萨克斯坦广播电视总公司全权负责。



据介绍，此次演唱期间，迪玛希将为观众带来哈萨克语、英语、法语、汉语、俄语和意大利语等多种语言歌曲。



值得一提的是，此前文体部就演唱会的门票价格进行了介绍。



【编译：木合塔尔·木拉提】