6.3级地震侵扰菲律宾棉兰老岛

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据BBC消息，菲律宾棉兰老岛附近海域在周六（9月24日）清晨发生6.3级地震，位于岛上的达沃市（Davao）需要疏散，目前尚未有即时损毁或伤亡报告。

地震在当地时间早上约6时53分发生，震中在达沃市以东约114公里，仍在睡梦中的居民被震感惊醒，迅速从建筑内跑出。

"目前未有损毁报告，但由于地震是在离岸区域发生......我们预计不会有严重破坏，"法新社引述菲律宾火山及地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）主任雷纳托·索利杜姆（Renato Solidum）说。

他同时表示，目前预计也不会有海啸的威胁。

6.3级地震是属于能够带来严重破坏的强烈地震，但由于震源位于海床以下69公里深处，位于夏威夷的美国太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）也预计，造成伤亡的可能性较低。

不过，达沃市仍然感受到了强烈的震感。

当地一家酒店的保安戴夫·卡布雷拉（Dave Cabrera）向路透社表示，很多住客都跑下了楼："那是我在今年感受到的最强烈地震。"

一座23层高的大厦当中约1000名建筑工人也需要被疏散。

菲律宾位于环太平洋火山带（Ring of Fire），属于地震多发国家，6级以上的地震在当地并不少见。