国内6州发布微寒 3州发布高温天气预警

哈通社/努尔苏丹/6月5日--据国家气象总局消息，国内多州发布天气预警。

6月5日晚，卡拉干达州的部分地区和卡拉干达市将迎来1-3℃的微寒、雷电和冰雹天气，风速将达15-20米/秒。

6月5日晚，北哈州的部分地区和彼得罗巴甫尔市将出现1-3℃的微寒天气。

6月5日晚，阿克莫拉州的部分地区将迎来1-3℃的微寒天气。

6月5日晚，阿拉木图州的部分地区将出现雷电、强风天气、东北方向风速将达15-20米/秒。

6月5日晚，库斯塔奈州的部分地区将迎来1-3℃的微寒天气。

6月5日晚，东哈州的部分地区、乌斯卡曼市和塞梅市将出现雷电、冰雹、强风和1-3℃的微寒天气。东北方向平均风速将达15-20米/秒，最高风速将达23-28米/秒。

6月5日晚，曼格斯塔州的部分地区和阿克套市将迎来38℃的高温及强风天气，风速将达15-20米/秒。

6月5日晚，阿特劳州的部分地区将迎来雷电、强风和35℃的高温天气。风速将达15-20米/秒。

6月5日晚，突厥斯坦州的部分地区和奇姆肯特市将出现强风天气，风速将达15-20米/秒。

此外，克孜勒奥尔达州也将迎来40℃的高温及强风天气，风速将达15-20米/秒。

【编译：阿依波塔】