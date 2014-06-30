世界杯：哥斯达黎加点球6-4胜希腊 首进八强战荷兰

哈通社阿斯塔纳6月30日电，阿斯塔纳时间6月30日2时(巴西时间29日17时)，世界杯1/8决赛第4场在累西腓伯南布哥球场展开较量，哥斯达黎加120分钟与希腊战为1比1，点球决战5比3胜出，首次打进世界杯8强，也成为2002年美国之后首进8强的中北美洲球队，将与荷兰争夺半决赛席位。下半场，哥斯达黎加队长鲁伊斯打破僵局，但中卫杜阿尔特此后两黄下场。补时阶段，帕帕斯塔索普洛斯扳平比分。点球战，哥斯达黎加门将纳瓦斯扑出耶卡斯点球。

第52分钟，博拉尼奥斯左路低传，鲁伊斯在门前16米处左脚推射虽然力量不大，却精准钻进远角，1比0，哥斯达黎加首次射正就取得进球！

帕帕斯塔索普洛斯禁区内头球摆渡，耶卡斯右侧距门7米处转身凌空勾射被纳瓦斯封出，帕帕斯塔索普洛斯中路抽射入网，1比1，

双方进入点球决胜。休息间隙，希腊主帅桑托斯与裁判争论，被罚出场外，他是世界杯历史上第4位被罚出场的主教练。希腊首次大赛进入点球决胜，哥斯达黎加此前在中北美洲金杯赛2次点球战均告负(2009年和2011年)。此前8次世界杯点球战，先射一方都胜出。结果哥斯达黎加获得先射机会。第1轮，博尔赫斯劲射入中路上方，米特罗格卢左脚推射入大门左侧，1比1。第2轮，鲁伊斯左脚抽射入球门顶端，赫里斯托祖洛普洛斯左脚推进右下角，2比2。第3轮，冈萨雷斯推半高球得手，霍莱巴斯左脚抽射入大门右侧，3比3。第4轮，坎贝尔骗过卡尔内齐斯，左脚轻推入网，耶卡斯推射太正被纳瓦斯左手托出！4比3，34岁37天的耶卡斯成为世界杯历史上第2年长的点球失手球员，仅比1994年决赛对阵巴西射失点球的巴雷西(34岁70天)年轻。第5轮，乌马尼亚打进球门上方，5比3！