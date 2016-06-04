6月4日——哈萨克斯坦国家象征日

哈通社阿斯塔纳6月4日电 今天是哈萨克斯坦国家象征日。国旗、国徽、国歌象征着哈萨克斯坦的独立与主权，因此这一节日是我国最重要的节日之一。

纳扎尔巴耶夫总统2007年6月4日签署《哈萨克斯坦共和国国家象征法》，将每年的6月4日定为国家象征日，以表示对代表国家独立自主的国家象征的尊重和爱护。

国家象征代表着一个国家的主权、独立和尊严，反映了一个国家的历史传统、民族精神，它有利于增强国民的民族自豪感和爱国主义感情。正如纳扎尔巴耶夫总统所说的：我们经过长期前赴后继的英勇奋斗才取得国家独立和民族解放，因而我们要珍惜来之不易的国家独立、主权和领土完整，我们应像爱护自己的眼睛一样爱护代表独立自主的国家象征，哈萨克斯坦每个公民应尊重和爱护国旗、国徽和国歌，这是每一个人的义务和责任。因为它们是国家认同的价值所在。

哈萨克斯坦的国家象征包括：国旗、国徽和国歌。



哈萨克斯坦共和国国旗





哈萨克斯坦国旗呈长方形，旗地为浅蓝色，旗面中间是一轮金色的太阳，太阳放射出32道光芒，其下有一只展翅飞翔的雄鹰，靠旗杆左侧为一垂直竖条，绘有哈萨克传统的金色花纹图案。浅蓝色代表天空，也象征和平与安定。国旗长与宽之比为2∶1。

国旗设计者为沙肯•尼亚兹别科夫。



哈萨克斯坦共和国国徽





哈萨克斯坦国徽呈圆形，以蓝色和金色为主色，中间为毡房顶图案，上有五角星，左右两边各有一匹天马，下方是用哈萨克语写着"哈萨克斯坦"字样的图案。

国徽设计者为江达尔别克•迈里别科夫和朔特阿曼•瓦力汗诺夫。



哈萨克斯坦共和国国歌



著名的《我的哈萨克斯坦》歌曲在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，经改编后于2006年1月6日通过议会批准，成为了哈萨克斯坦国歌。新国歌首次于2006年1月11日在总统就职仪式上播放。

国歌由朱马肯•纳吉梅德诺夫和努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫作词、沙姆舍•哈勒达亚科夫作曲。