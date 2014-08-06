中国云南省鲁甸县6.5级地震已造成589人死亡9人失踪

哈通社阿斯塔纳8月6日电，据中新网报道，根据中国民政部网站消息，中国云南省民政厅报告，截至当地时间8月6日10时30分初步统计，云南昭通鲁甸地震已造成589人死亡，9人失踪。

据中国地震台网测定，8月3日16时30分，云南省昭通市鲁甸县(北纬27.1度，东经103.3度)发生6.5级地震，震源深度12公里。据云南省民政厅报告，截至8月6日10时30分初步统计，地震造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区、永善县和曲靖市会泽县108.84万人受灾，589人死亡(鲁甸县504人、巧家县72人、昭阳区1人、会泽县12人)，9人失踪(巧家县9人)，2401人受伤，22.97万人紧急转移安置，2.58万户8.09万间房屋倒塌，4.06万户12.91万间严重损坏，15.12万户46.61万间一般损坏。 此外，地震还造成贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县1.55万人受灾，7200余人紧急转移安置，700余户1500余间房屋严重损坏，2800余户7000余间一般损坏；四川省凉山彝族自治州宁南县、金阳县1.16万人受灾，近100户500余间房屋严重损坏，400余户2000余间一般损坏。 具体灾情正在进一步核查统计中。