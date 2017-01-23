近6年间哈中两国跨国婚姻总数为530例

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫通过个人Facebook主页透露，近6年间，哈萨克斯坦与中国公民间的跨国婚姻总数为530例。

阿巴耶夫在主页上称："我最近了解到了国家统计委员会关于哈中两国公民通婚情况的一些相关数据。鉴于这段时间，哈中两国通婚问题得到了舆论的普遍关注，我认为这些数据可能会对读者们有所帮助。"



数据显示，自2010年年初至2016年4月，哈中两国间共产生跨国婚姻530例。



其中，哈萨克斯坦男性公民迎娶中国女性公民的婚姻数量为277例，而中国男性公民迎娶哈萨克斯坦女性公民的婚姻数量为253例。



阿巴耶夫表示，在所有的530例跨国婚姻当中，哈萨克族当中的族内通婚仍然占据了绝大多数。



"在277名中国新娘当中，有244人为拥有中国国籍的哈萨克族女性。而迎娶哈萨克斯坦新娘的253名中国新郎当中，有190人为拥有中国国籍的哈萨克族男性。"达吾然•阿巴耶夫这样写道。



据阿巴耶夫透露，在外嫁的哈萨克斯坦女性公民中，与中国主体民族汉族通婚的女性共有34人。



【编译：木合塔尔·木拉提】