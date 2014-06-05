6月5日—世界环境日

哈通社阿斯塔纳6月5日电，据新华网４日报道，６月５日是世界环境日。联合国环境规划署将今年世界环境日的主题确定为"提高你的呼声，而不是海平面"。

１９７２年６月５日，联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行了第一次人类环境会议，通过了《人类环境宣言》及保护全球环境的"行动计划"。全体代表建议将大会开幕日定为" 世界环境日"。同年１０月，第２７届联合国大会根据斯德哥尔摩会议的建议，决定成立联合国环境规划署，并正式将６月５日定为"世界环境日"。从１９７４年起，联合国环境规划署每年都为世界环境日确立一个主题，并展开相关的宣传活动。 联合国大会宣布２０１４年为小岛屿发展中国家国际年。小岛屿发展中国家主要分布在加勒比、非洲、太平洋及印度洋等地区，人口超过６２００万。小岛屿发展中国家对气候变化影响不是很大--他们每年全部的温室气体排放还不到全球温室气体排放的１％。但是这些小岛屿国家因很小的领土面积、有限的自然资源、较低的经济复原能力等因素，极其容易受到气候变化的影响。地势低洼的国家，如基里巴斯、马尔代夫、马绍尔群岛、图瓦卢等，正面临着气候变化导致的海平面上升的威胁。有研究显示，预计到本世纪末全球海平面将上升不到两米。如果气候变化的势头得不到遏制，此后全球平均气温每升高１摄氏度，海平面升高幅度就可能超过２米。届时一些小岛屿国家或许将不适合人类居住。联合国秘书长潘基文在今年世界环境日的致辞中呼吁：地球是我们共同的岛屿。让我们携起手来加以保护。