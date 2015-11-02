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    李克强：今后五年中国经济需年均增长6.5%以上

    10:20, 02 11月 2015
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳11月2日电 据《华尔街日报》1日报道，中国国务院总理李克强11月1日表示，今后五年经济需年均增长6.5%以上。

    新华网登载的《李克强在韩国经济界欢迎午餐会上的主旨演讲（全文）》显示，李克强称，中国提出到2020年实现全面建成小康社会目标，这需要今后五年经济年均增长6.5%以上，保持中高速增长是经济发展的既定目标。

    上周中共十八届五中全会审议通过了十三五规划建议，承诺将加快推进城镇化，鼓励消费，并提出经济保持中高速增长的目标要求，但此次并未透露未来五年具体的经济增长速度。

    多数经济学家预计中国未来五年增长目标将在6.5%与当前规划的7%之间。

    中国第三季度国内生产总值(GDP)同比增6.9%，为2009年以来首度"破7"。这一数据加剧了市场对中国这一全球第二大经济体的担忧。不过，包括李克强在内的中国高层一直强调中国经济仍在合理区间。

    年初中国政府制定的全年增长目标为7%左右。

    李克强还表示，面对短期经济波动，中国政府创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。中国将用好积极的财政政策和稳健的货币政策，在区间调控基础上，精准有效实施定向调控、相机调控，适时适度加强逆周期调节，妥善应对和化解风险，保持经济平稳运行。

    标签:
    中国 黄金储备
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