中国“十三五”时期经济年均增长将保持在6.5%以上

哈通社阿斯塔纳3月5日电 当地时间3月5日上午9时，中国第十二届全国人民代表大会第四次会议在北京开幕，中国国务院总理李克强发表政府工作报告，称在第13个五年计划期间，中国的经济年增长率将保持在6.5%以上。

会上，李克强向大会提交中国国务院编制的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》。

李克强表示，《纲要草案》紧紧围绕全面建成小康社会奋斗目标，针对发展不平衡、不协调、不可持续等突出问题，强调要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确了今后五年经济社会发展的主要目标任务，提出了一系列支撑发展的重大政策、重大工程和重大项目。

"保持经济中高速增长，推动产业迈向中高端水平。实现全面建成小康社会目标，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，"十三五"时期经济年均增长保持在6.5%以上。加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程。到2020年，先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重大幅提升，全员劳动生产率从人均8.7万元提高到12万元以上。届时，我国经济总量超过90万亿元，发展的质量和效益明显提高。在我们这样一个人口众多的发展中国家，这将是非常了不起的成就。"李克强说。