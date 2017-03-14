中国今年经济增速目标为6.5%

哈通社阿斯塔纳 -- 据《人民日报》报道，中国国务院总理李克强5日作政府工作报告时指出，2017年发展的主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内；再减少农村贫困人口1000万以上；进出口回稳向好，国际收支基本平衡；居民收入和经济增长基本同步；单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放量继续下降。

去年，中国国内生产总值达到74.4万亿元人民币，增长6.7%，对全球经济增长的贡献率超过30%。李克强指出，今年的经济增长预期目标，符合经济规律和客观实际，有利于引导和稳定预期、调整结构。稳增长的重要目的是为了保就业、惠民生。去年就业增长超出预期，城镇新增就业1314万人，年末城镇登记失业率4.02%，为多年来最低。今年城镇新增就业预期目标比去年多100万人，突出了更加重视就业的导向。从经济基本面和就业吸纳能力看，这一目标通过努力是能够实现的。

此前，联合国在2017年《世界经济形势与展望》报告中，也预测中国未来两年的经济增速都是6.5%。报告认为，"中国经济在2016年呈现了稳定的增长，缓解了各方短期内对其增长将急剧放缓的担忧。在稳健的国内需求和具支持性的财政措施的推动下，中国经济在2017年和2018年每年预计将增长6.5%。"



【来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提】