美国农民发现6万年前猛犸象化石 90%骨架完整(组图)

哈通社阿斯塔纳8月28日电，据国际在线援引英国《每日邮报》报道，美国德克萨斯州一农民在家族采砾坑中发现6万年前猛犸象化石，其90%的骨架均保持完整。

今年5月，德州农民马蒂•麦克尤恩（Marty McEwen）与外孙伊森•比斯利（Ethan Beasley）在家族采砾场工作时，用挖掘机挖出1.8米长巨大象牙。他们立刻向附近的古生物学家报告，随后专家对采砾场的泥土层进行勘察。 最终，专家们挖掘出该猛犸象化石的头骨、肋骨、下颚等，只是腿骨部分缺失。经鉴定后，专家们认为这是一头雌象，体型相对较小，约2.7米高，是身体左侧着地死亡的。 德州纳瓦罗大学古生物学家汤姆•万斯（Tom Vance）说："这个发现令人激动，它是中北部德州独一无二的发现。更为重要的是，我们就此得知数万年前猛犸象曾在我们的后院中行走。" 麦克尤恩已将这具猛犸象骨骼捐赠给附近的佩罗（Perot）博物馆。在被详细编目后，科学家将对骨骼进行彻底检查。为保护挖掘现场的化石不被破坏，博物馆与麦克尤恩都曾选择隐瞒挖掘地点。 佩罗博物馆古生物学家罗恩•迪克斯基（Ron Tykoski）说："麦克尤恩家族对科学做出巨大贡献。这具猛犸象化石已成为公益信托的一部分，意味着科学家可以描述它、研究它，并展示它。如果麦克尤恩家族不捐赠，这具骨骼可能被拍卖，公众再也看不到它。这将是科学界的巨大损失。"