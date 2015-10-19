中国第三季度经济增速回落至6.9% 但仍略高于预期

哈通社阿斯塔纳10月19日电 据《华尔街日报》19日报道，第三季度中国经济增速进一步放缓，降至全球金融危机以来的最低水平，令围绕全球经济前景的担忧进一步加重。

周一中国政府公布第三季度经济增长6.9%，能否实现全年7%左右的官方经济增长目标因此蒙上了阴影。这一数据也令政府面临着推出更多稳增长措施的压力。

不过第三季度6.9%的经济增速仍好于预期。此前接受《华尔街日报》调查的13位经济学家的预期中值显示，当季经济增长6.8%。这也许会再度引发围绕中国经济增长数字准确性的争论。周一公布的其他经济数据显示，投资及工业增加值均令人失望。本月早些时候，中国承诺开始按照更加严格的国际标准来核算其经济数据。

不过，尽管有所放缓，中国经济增速仍是其他主要经济体望尘莫及的。中国经济总量在仅仅六年时间就增长近倍，这意味着即便经济增长率回落，中国仍然是推动全球消费和生产的主要引擎。

尽管如此，GDP增幅的下降速度依然快于中国领导层的预期。在试图通过结构调整使经济更加依赖消费者支出和服务之际，中国领导层时而会受挫。经济学家认为这一调整对中国的长期增长十分关键，目前这项工作正取得进展。但在中国政府努力提振短期经济增长之际，改革的步伐似乎正在放缓。

需求是一个主要挑战，包括国内需求和出口需求。文具出口公司浙江温州拓天国际贸易有限公司总经理项伊莉称，该公司的销售第三季度同比下降了10%，而第四季度也可能出现下降。她表示，虽然公司为了降低成本已经购买了更多的自动化设备，但前景依然不容乐观。

项伊莉称，她认为可能要等到两三年后情况才能真正改善。

经济学家预计，中国央行年底之前将至少降息一次并进一步下调银行存款准备金率。包括去年11月以来的五次降息和几轮降准在内的政策都未能重振经济增长。

尽管经济增速放缓，但中国领导人并没有放弃7%左右的2015年经济增长目标。一直以来外界都对中国政府的统计方法以及统计结果受到了政治压力存在质疑，中国实现年度增长目标的努力再次引发了对中国统计数据准确性的质疑。

中国国家发展和改革委员会（简称：发改委）近期为数据的准确性做出辩护，称数据被人为提升的指责是"逻辑混乱"和"武断"的。发改委在网上发布的文章称，中国大部分的增长来自于服务业，这部分增长在基于工业产出、用电量和货运量等传统指标的数据统计中未能充分体现。在另一篇文章中，发改委称中国有多种措施达到经济增速目标。

今年1月以来，中国已经批准了逾200个铁路、高速公路、能源和污水处理项目，总投资超过人民币1.8万亿元（2,838亿美元），并督促银行加大基础设施贷款。9月的贷款数据强劲，体现了政府主导的刺激计划已在大力推进中。

总体而言，中国经济仍受困于高企的债务、房地产过量兴建和产能过剩等问题。中国的制造业是全球规模最大的，但该行业的利润出现了持续下滑，中国的工业品出厂价格已连续43个月下滑。

瑞银分析，处于困境的房地产业预计将把中国今年的GDP增幅拉低1.5个百分点。尽管近期在某些地区房地产出现回暖，但中小城市仍有大量未售房屋，所以开发商投资意愿低落，而购房者持币期待开发商进一步降价。

按照国家统计局公布的数据，中国第三季度工业增加值同比增长5.7%，低于5.9%的市场预期。当季固定资产投资增长10.3%，增幅同样低于预期，这表明政府提振经济活动的政策成效有限。第三季度零售额同比增长10.9%，符合市场预期。