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    6月9日，哈通社简报

    09:00, 09 六月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/6月9日 -- 哈通社为各位读者总结6月9日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。  

    6月9日,星期六

    6月9日是阳历一年中的第160天，离全年的结束还有205（闰年则还有206）。

    世界各国/地区节日：

    世界认可日 2007年10月28日，国际认可论坛（IAF）和国际实验室认可合作组织（ILAC）在澳大利亚悉尼联合召开的大会上确定，自2008年起，每年的6月9日为"世界认可日"。

    国际档案日 2007年11月，为了庆祝2008年6月9日ICA成立60周年纪念日，ICA全体成员在加拿大魁北克举行的年度全体会议上投票决定，将每年的6月9日定为国际档案日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1998年 吉尔吉斯斯坦驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

    2002年 首都阿斯塔纳举行匈牙利文化周。

    2003年 世界大城市首脑会议在阿斯塔纳举行，世界各国首都和大城市的代表参加会议。

    2005年 总统府举行纳扎尔巴耶夫总统著作《在欧亚大陆的心脏》首发仪式。

    2011年 哈萨克斯坦共和国与多米尼加共和国建立外交关系。

    2015年 阿尔法拉比哈萨克国立大学开设巴黎国际营销学院。

    【翻译：冰山】

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    社会 黄金储备
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