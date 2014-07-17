默克尔今迎60岁生日 23年不同时期照片曝光

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，德国总理默克尔将于7月17日过60岁生日，媒体公布了她23年间不同时期的照片，包括1991, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2004 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 与2014年。

据英国媒体16日报道，德国总理默克尔将于周四(17日)迎来60岁生日。由于德国男子足球队刚刚在世界杯夺冠，默克尔居高不下的人气再次高涨，不过有关其将提前辞职的传闻引发关注。但是默克尔的发言人与党内同僚均否认了有关默克尔将留在总理办公室多久的猜测，一名党内同僚称，默克尔是欧洲各国"最不可能"提前辞职的领导人。 多项民调显示，自从德国队6月17日以4比0大胜葡萄牙队以来，随着德国队一路过关斩将，默克尔的支持率也步步高升。在去年的德国大选中，支持率持续居于高位的默克尔再次获得了选民的支持，为基民盟获得了311个议会席位。 此外，默克尔在美德"双面间谍"风波中的强硬立场，也受到了德国民众的支持。德国政府日前宣布驱逐美国中情局驻德国情报站站长出境，对美国表达不满。 在德国，默克尔有一个亲切的绰号"母亲"或"妈妈"。美国《福布斯》杂志将默克尔评为世界上第二位最有权势的人，这是女性历来所获得的最高地位。