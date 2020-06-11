独联体新冠肺炎确诊病例合计超过60万 其中俄罗斯近50万

哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 6月10日单日，独联体9个成员国合计新增10 721万例新冠确诊病例。

根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至6月11日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了602 714例。

俄罗斯仍是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达493 657例，昨日单日新增病例8 404例。

白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达51 066例，单日新增801例。

独联体中确诊数量第三多的国家是亚美尼亚，累计确诊人数14 103，该国单日新增人数为428.

哈萨克斯坦昨日新增239例，累计确诊人数达13 558例，在独联体国家中确诊人数居于第四位。

摩尔多瓦确诊病例总数也超过了万人，截至目前累计已达10321例，10日新增296例。

阿塞拜疆单日新增339例，累计已达8530 例确诊。

塔吉克斯坦确诊人数为4763 人，单日新增73例。

乌兹别克斯坦目前确诊新冠患者总数为4623 ，新增103例。

吉尔吉斯确诊2093 ，新增38例。

此外，乌克兰目前累计确诊病例已达8 381人，昨日新增525例病例。格鲁吉亚累计确诊827例，新增9例。

【编译：木合塔尔·木拉提】