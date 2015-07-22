苹果市值蒸发600亿美元 iPhone销售状况令人失望

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据华尔街日报网22日报道，在一系列令人惊叹、超出甚至是最为乐观的华尔街预期的收益报告之后，苹果公司终于感受到了面对较高期望值而达不到预期的痛苦。

苹果季度利润飙升38%，再次受最新款iPhone和中国业务的强劲增长提振。苹果上个财季在中国的销售额增加逾一倍。

苹果周二盘后公布，在截至6月27日的三个月内共售出4,740万部iPhone，同比增长35%，较四年前则增长逾一倍。这一强劲的销售业绩出自iPhone销量通常较为疲弱的一个财季，因消费者往往等到苹果发布新品的秋季才购买新款iPhone。

上个财季，iPhone销售额占苹果总销售额的63%左右，一年前同期该比例为53%，三年前则为不到50%。

苹果第三财季利润为107亿美元，高于一年前同期的77.4亿美元。每股收益更是大幅上升，从经拆股调整后的1.28美元升至1.85美元，因该公司的股票回购计划减少了流通股数。

虽然该公司公布的每股收益好于预期，但iPhone销量35%的同比增速并未达到一些分析师的预期。苹果还暗示当前财季收入可能低于华尔街分析师的预期。

在发布收益报告之后不久，苹果股价盘后一度下跌7%，市值蒸发约600亿美元。

iPhone是苹果最为重要的产品，在截至6月27日的财季在该公司收入中的占比接近三分之二，而三年前的占比还不到一半。任何有关iPhone增长正在触顶的迹象都会引发投资者的严重关切。

苹果首次执行长库克在接受《华尔街日报》采访时表示，他曾多次听到有人说苹果无法维持其增长速度，但过去的事实证明这些持怀疑态度的人是错误的。

库克说，他拒绝接受这种思维方式，并且他认为iPhone销量的增长并不会很快见顶。

苹果称，第三财季销售弱于预期的原因在于当季iPhone库存减少60万部，意味着该公司手机销售量高于制造量。

瑞穗证券(Mizuho Securities)高级科技分析师Abhey Lamba称，iPhone销售弱于一些分析师的预期，这打击了一些投资者对iPhone 6和6 Plus可能不会像过去一样经历iPhone季节性放缓的乐观看法。

最新款iPhone在中国尤其受欢迎。在大中华区（苹果将大中华区界定为内地、香港和台湾），收入增长逾一倍至132.3亿美元。据苹果称，大中华区iPhone销售额增长87%，而相比之下总体市场增长5%。

库克称，当季从安卓手机改用苹果手机的用户转移率为有史以来最高水平。他说，苹果与竞争对手之间的差距在扩大。

苹果公司收入同比增长33%，至496.1亿美元。iPhone销售额增长59%，至313.7亿美元，因平均售价增加逾100美元，至662.42美元。

接受汤森路透调查的分析师之前预估苹果每股收益为1.81美元，收入为494.3亿美元。

苹果的毛利率则为39.7%，高于该公司的预估区间38.5%至39.5%。对于当前财季，苹果预估毛利率将介于38.5%至39.5%，收入则介于490亿美元至510亿美元间。

在6月份的财季，苹果开始发货Apple Watch，这是该公司2010年推出iPad以来的首个全新硬件产品。苹果并未个别公布Apple Watch的销售数据，仅将其和iPod、Apple TV和Beats配件一并归为其他产品类别。该类别的销售额增长49%，至26.4亿美元。

库克说，Apple Watch的销售数据超越该公司内部的预期，但他并未披露预估数字。他表示，Apple Watch同期的实际销售情况优于iPad和iPhone。他并指出，该手表产品仅在680个零售点供货，仅占iPhone零售点的不到1%。

有别于iPhone的成功，iPad销售持续下滑，上个财季的销售量减少约18%，为连续第六个季度同比下降。

这份业绩报告中的另一个亮点是Mac业务。苹果表示，Mac销售量增长9%。根据研究公司Gartner，第二季度全球个人电脑发货量下降9.5%。