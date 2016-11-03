联合国难民署：摩苏尔救援行动所需资金短缺逾6000万美元

哈通社阿斯塔纳 -- 联合国难民署2日表示，该机构及其合作伙伴目前正在加紧救援行动，为120多万伊拉克民众、包括因摩苏尔战役而流离失所的家庭以及叙利亚难民提供关键的过冬物资，相关行动预算经费约为1亿2000万美元，但目前超过一半的款项尚无法落实，急需国际捐助方的慷慨支持。

难民署驻伊拉克代表格多（Bruno Geddo）2日在通报中指出，自伊拉克政府军于10月17日发动收复被极端组织"伊斯兰国"占领的北部重镇摩苏尔的大规模军事行动以来，双方的激战已导致超过2万民众沦为新的流离失所者。



难民署已经在周边地区开设了五个流离失所者接纳营地，为有需求者提供相应的救援和支持。同时，难民署调运了2万7000顶庇护帐篷，可供超过16万人使用；到12月中旬，难民署将提供约5万顶帐篷，使30万逃离家园的民众有栖身之处。



难民署表示，随着冬季的到来，身处联合国营地内外以及接纳社区的流离失所者迫切需要各种过冬物资。为此，难民署及其合作伙伴正在全力开展相关行动，计划到明年2月为超过120万伊拉克流离失所者提供"过冬工具包"，其中包括六条毛毯、一个供暖火炉、塑料篷布、煤油罐、储水罐以及用于帐篷内部保温的隔热材料等；此外，难民署还将提供现金援助和煤油。超过17万8000名叙利亚难民也将因此受益。



难民署驻地代表格多强调，冬季援助行动至关重要，将确保无家可归的伊拉克民众以及难民免遭严寒的影响，安全迎接新一年的到来。难民署早些时候发出了总额为1亿9620万美元的"摩苏尔紧急响应行动"募捐倡议，目前到位资金约为9500万美元。该机构表示，要确保日益增多的流离失所脆弱家庭及时获得冬季援助物资，目前迫切需要至少6000万美元善款支持。