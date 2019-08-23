副总理：今年有6000多同胞回归历史祖国定居

哈通社/努尔-苏丹/8月23日– 哈萨克斯坦政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫在23日举行的政府新闻发布会上称，2019年1~7月共有6000多名海外哈萨克族侨胞回归历史祖国定居。

在新闻发布会上回复相关记者提问时，萨帕尔巴耶夫说：«一段时间以来在互联网舆论平台上出现了很多关于海外哈萨克族同胞的话题。实际上，政府首任总统所言：哈萨克斯坦是世界上少有的持续吸纳境外同胞回归历史祖国的国家之一。众所周知，独立至今已有100万境外哈萨克人迁居哈萨克斯坦。他们所有人都得到了安置。»





副总理强调指出，许多回归历史祖国的同胞得到了住房保障，部分地区还建设了居民新村。

«在巴甫洛达尔和东哈州，奇姆肯特市建立了新的居民村。此外，有6个地区为迁居哈萨克斯坦的同胞们建立了帮助他们尽快适应哈萨克斯坦法律、社会和文化风俗的适应中心。»他说。

副总理还表示，政府在许多方面为回归历史祖国的同胞们提供了物质和资金支持。

«根据统计，过去的25年间在这一领域共使用了1500万坚戈的资金。这项工作仍在持续进行当中，今年前7个月内，共有6000多名同胞回归历史祖国。»萨帕尔巴耶夫说。

不过副总理也指出，由于部分同胞没有及时提交个人信息并完成相关文件程序，导致他们在办理入籍期间出现了一些问题。

副总理强调，回归者身份待遇文件的有效期限仅有一年，根据首任总统的指示，已经将部分逾期文件的有效期延长到了今年年底。他提醒没有及时提交文件的同胞，尽快完成程序以获取国籍。

【编译：木合塔尔·木拉提】