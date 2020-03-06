新冠病毒：韩国确诊人数超6000

哈通社/努尔苏丹/3月6日-- 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部6日通报，截至当天0时，韩国较前一天新增518例感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊6284例。

新增的518例中，来自大邱市和庆尚北道的共490例，分别为367例和123例。其余分别是首尔市2例、釜山市3例、大田市2例、京畿道10例、江原道2例、忠清北道3例、忠清南道4例、庆尚南道3例。

大邱和庆北的累计确诊病例为5677例，其中大邱市4693例，庆尚北道984例。京畿道累计确诊病例120例、首尔市105例、釜山市95例、忠清南道90例、庆尚南道77例、江原道25例、蔚山市23例、大田市18例、忠清北道15例、光州市13例、仁川市9例、全罗北道7例、全罗南道5例、济州道4例、世宗市1例。

截至发稿，死亡病例累计43例，其中截至当天0时的死亡病例较4日0时增加7例，之后大邱出现1例死亡病例。累计治愈并解除隔离病例共108例，较前日增加20例。

截至目前，超过16万人接受了新冠病毒检测，除确诊者之外有15.8456万人接受了检测，其中13.6624万人的检测结果呈阴性，其余2.1832万人的检测结果尚未出炉。