阿斯塔纳将用600万株鲜花装点城市

哈通社/阿斯塔纳/6月4日-今年夏天，阿斯塔纳将种植600多万朵花卉。

据了解，由于天气原因，今年的绿化工作较前几年开展较晚。



"由于阿斯塔纳较为寒冷的天气，花卉需要特别照顾。夏季花卉的主要需求是阳光，所以在选择花卉时，考虑到阿斯塔纳的天气，我们会选择耐寒性花卉。" 在种植鲜花方面有着15年之久经验的玛利亚•萨列娃表示说。



她表示，哈萨克斯坦的花卉主要来自欧洲国家，其中大部分为季度性花卉。目前，阿斯塔纳温室中保存着80种不同的花卉，其中包括堇菜、万寿菊、瓜叶菊等。



目前，数百万工作人员正在开展城市绿化和美化工作。今年计划使绿化面积达到1.2万平方米。



"我们从早上7点开始工作。每位绿化工人都有自己的管辖区。花卉种植完成后，我们还会做相关的维护工作。"一名绿化人员说道。



此外，在阿斯塔纳20周年来临之际，工作人员们正在进行景观设计工作。



"景观设计工作中，我们要考虑和设计到花卉的面积及其颜色，以及不同花卉之间的位置等工作。"景观设计项目负责人说。



为纪念首都20周年，将开放一座新的植物园。相关专家表示将在节日期间为阿斯塔纳居民准备一份特别的礼物。



【编译：达娜】