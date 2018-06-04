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    阿斯塔纳将用600万株鲜花装点城市

    16:54, 04 六月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/6月4日-今年夏天，阿斯塔纳将种植600多万朵花卉。

    据了解，由于天气原因，今年的绿化工作较前几年开展较晚。

    "由于阿斯塔纳较为寒冷的天气，花卉需要特别照顾。夏季花卉的主要需求是阳光，所以在选择花卉时，考虑到阿斯塔纳的天气，我们会选择耐寒性花卉。" 在种植鲜花方面有着15年之久经验的玛利亚•萨列娃表示说。

    她表示，哈萨克斯坦的花卉主要来自欧洲国家，其中大部分为季度性花卉。目前，阿斯塔纳温室中保存着80种不同的花卉，其中包括堇菜、万寿菊、瓜叶菊等。

    目前，数百万工作人员正在开展城市绿化和美化工作。今年计划使绿化面积达到1.2万平方米。

    "我们从早上7点开始工作。每位绿化工人都有自己的管辖区。花卉种植完成后，我们还会做相关的维护工作。"一名绿化人员说道。

    此外，在阿斯塔纳20周年来临之际，工作人员们正在进行景观设计工作。

    "景观设计工作中，我们要考虑和设计到花卉的面积及其颜色，以及不同花卉之间的位置等工作。"景观设计项目负责人说。

    为纪念首都20周年，将开放一座新的植物园。相关专家表示将在节日期间为阿斯塔纳居民准备一份特别的礼物。

    【编译：达娜】

    标签:
    节日 黄金储备 阿斯塔纳20周年 首都
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