哈萨克斯坦共有600人因恐怖主义行为被判刑

哈通社/努尔-苏丹/6月18日 - 目前共有600余人因恐怖主义和极端主义行为被判刑并在国内监狱服刑。

哈萨克斯坦内务部刑事司法委员会主席别克波拉特•沙克罗夫称，哈萨克斯坦与2018年同联合国毒品和犯罪问题办公室签署了联合行动计划。



"目前哈萨克斯坦境内因涉及恐怖主义和极端主义行为而被判刑并服刑的人员总数大约在600人左右。我们与联合国毒品和犯罪问题办公室在去年签署了联合行动计划，计划预计在3年内落实完成，参与该计划的国家包括哈萨克斯坦、突尼斯和乌干达等国。"



据其介绍，为完成国家领导人安排的任务，目前国内监狱中正在开展指定的宗教神学感化工作，并取得了良好的先期效果。



"目前可以看到该工作的良好效果，服刑人员中的多数都有很好的改观。"他说。



值得一提的是，哈萨克斯坦内务部与联合国毒品和犯罪问题办公室之间关于《2018-2019年推动和支持针对因极端主义和恐怖主义被判刑人员开展的工作以及防止监狱机构的激进暴力行为》联合方案的执行协调理事会第一次会议正在首都举行。



哈萨克斯坦外交部、公民社会和宗教事务委员会、教育和科学部、国家安全委员会、总检察院代表，以及欧盟、荷兰、日本、德国驻哈大使等出席会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】