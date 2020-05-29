全球新冠肺炎确诊病例逼近600万例
10:33, 29 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月29日--截止29日10：00时的统计数据，全球范围内的新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例增至5 905 415例。
据哈新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，截至目前，全球新冠肺炎累计确诊病例 5 905 415例、死亡 362 024例、治愈2 579 591例。
全球疫情最严重的十个国家累计确诊/单日新增情况：
美国：1768461 / +22658
巴西: 438812 / +24151
俄罗斯: 379051 / +8371
西班牙: 284986 / +1137
英国: 269127 / +1887
意大利: 231732 / +593
法国: 186238 / +3325
德国: 182452 / +557
印度: 165386 / +7300
土耳其: 160979 / +1182
除俄罗斯之外的独联体国家累计确诊/单日新增情况：
白俄罗斯: 39858 / +902
乌克兰: 22382 / +477
哈萨克斯坦: 9932 / +356
亚美尼亚: 8216 / +442
摩尔多瓦: 7725 / +188
阿塞拜疆: 4759 / +191
塔吉克斯坦: 3563 / +139
乌兹别克: 3444 / +75
吉尔吉斯: 1594 / +74
格鲁吉亚: 738 / +3
【编译：阿依波塔】