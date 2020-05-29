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    全球新冠肺炎确诊病例逼近600万例

    10:33, 29 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月29日--截止29日10：00时的统计数据，全球范围内的新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例增至5 905 415例。

    据哈新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，截至目前，全球新冠肺炎累计确诊病例 5 905 415例、死亡 362 024例、治愈2 579 591例。

    全球疫情最严重的十个国家累计确诊/单日新增情况：

    美国：1768461 / +22658

    巴西: 438812 / +24151

    俄罗斯: 379051 / +8371

    西班牙: 284986 / +1137

    英国: 269127 / +1887

    意大利: 231732 / +593

    法国: 186238 / +3325

    德国: 182452 / +557

    印度: 165386 / +7300

    土耳其: 160979 / +1182

    除俄罗斯之外的独联体国家累计确诊/单日新增情况：

    白俄罗斯: 39858 / +902

    乌克兰: 22382 / +477

    哈萨克斯坦: 9932 / +356

    亚美尼亚: 8216 / +442

    摩尔多瓦: 7725 / +188

    阿塞拜疆: 4759 / +191

    塔吉克斯坦: 3563 / +139

    乌兹别克: 3444 / +75

    吉尔吉斯: 1594 / +74

    格鲁吉亚: 738 / +3

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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