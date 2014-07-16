世卫组织：埃博拉在非洲已致603人死亡

哈通社阿斯塔纳7月16日电，据新华网报道，世界卫生组织１４日发布最新埃博拉疫情通报称，鉴于塞拉利昂和利比里亚新增埃博拉病例和死亡人数高企，目前两国埃博拉疫情发展趋势仍然严峻。

通报称，从７月８日到１２日，塞拉利昂报告新增４９例埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例，死亡５２人；利比里亚新增３０例病例，死亡１３人。疫情发展趋势显示出埃博拉病毒仍继续在当地社区高度传播。 此外，上述时间段内几内亚新增６例埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例，死亡３人，目前该国疫情处于密切观察之中。 通报称，世卫组织在几内亚首都科纳克里建立的埃博拉疫情防控中心按计划于１５日投入使用，世卫组织非洲区域办事处决定向该中心再次部署流行病学家、通信专家等技术与支持人员。 通报称，要切断埃博拉病毒在当地社区二次传播的途径，必须对新增病例"及早察觉、立即隔离"，世卫组织正在帮助疫情暴发国家加强病患接触追踪，并培训大量社区志愿者进行追踪及转移工作。 几内亚东南部今年２月初暴发埃博拉出血热疫情，之后迅速蔓延。４月初疫情曾一度缓解，但很快又出现反复。截至７月１２日，几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国共出现９６４例埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例，其中死亡６０３人。 埃博拉病毒是迄今发现的致死率最高的病毒之一，尚无有效疗法。该病毒通常由血液和其他体液传播，传播速度很快，可导致埃博拉出血热，其主要症状为高烧、头痛、腹泻与呕吐等。