美旧仓库纸箱中发现致命天花病毒样本 已被遗忘60多年　

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线援引澳大利亚新闻网报道，美国政府工作人员日前在清理华盛顿附近一个研究院旧仓库时，在一个纸板箱中发现被遗忘了60多年的冻干天花病毒样本。

据悉，这些病毒样本储存于6个玻璃瓶内，在华盛顿附近的国家卫生研究院仓库被发现，已存放了60多年。美国疾病控制及预防中心（CDC）官员8日介绍，储存病毒的瓶子没有破损且密封良好。此外，因瓶子一直暴露在室温之下，而天花病毒需低温保存方可保持活性，故此次发现的病毒或已经死亡。 然而，就在该声明发出后不久，美国食品及药物管理局（FDA）相关官员便称，6个瓶子属冷藏保存。 目前，CDC与FDA称他们将对此次发现的病毒进行试验分析，确定其是否仍具危险性。在那之后，他们将销毁该病毒。 据悉，这是美国卫生机构近日来发生的第二起高危细菌处理不当事件。上月20日，亚特兰大市几处实验室出现安全事故，多达75名科学家或曾直接接触炭疽病毒。最后当局不得不给他们一一注射抗生素，以预防感染。 天花病毒是历史上最致命的病毒之一。数百年来，该病毒已杀死1/3感染者。染上天花的病人就算能够痊愈，亦可能因角膜溃疡而导致眼盲，绝大部份亦会在皮肤上留下永久的瘢痕。患者在痊愈后脸上会留有麻子，"天花"由此得名。早在1980年，天花就已经被宣布完全根除。全世界卫生机构认为，唯一剩余的天花病毒样本被安全地储存在俄罗斯和亚特兰大实验室中。