新疆木垒哈萨克自治县庆祝成立60周年（组图）

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据中新网报道，7月23日，中国新疆木垒哈萨克自治县举行了成立60周年庆祝活动，在当天上午举行的庆祝大会上，按照哈萨克族传统习俗举行了"巴塔"祈福、"恰秀"祝福仪式，随后进行了黑走马、姑娘追、驰马拾币、叼羊、速度赛马、哈萨克式摔跤等民族传统体育项目表演和比赛。

木垒哈萨克自治县距离乌鲁木齐257公里，是中国新疆昌吉回族自治州最东边的一个县。位于天山北麓，准噶尔盆地东南缘，奇台县以东，巴里坤县以西，南倚天山与鄯善县隔山相望，北与蒙古人民共和国交界，国境线长达150公里。 木垒哈萨克自治县成立于1954年7月17日，至今已跨越60年历史。近来年，木垒在风光电清洁能源产业、有机特色农产品、民族刺绣、旅游业、人才引进和新型城镇化发展等方面实现新突破，培育了新的经济增长点，使经济建设实现了历史性的飞跃，地方经济实力显著增强。 据介绍，2013年，该县实现地区生产总值24.18亿元，公共财政预算收入2.5亿元，农牧民人均纯收入10022元，分别是1954年建县之初的445倍、2358倍、141倍。