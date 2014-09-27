阿拉木图足球盛夜 世界众星参加慈善赛共庆海拉特60周年

哈通社阿拉木图9月27日电，26日凌晨，世界足坛巨星菲戈、法比奥•加纳瓦罗、马尔蒂尼、亚历桑德罗•内斯塔、舍普琴科、哈维尔•萨内蒂、克拉伦斯•西多夫、埃德加•戴维斯等人陆续抵达阿拉木图市，哈萨克斯坦众球迷纷纷前往迎接，让深夜的阿拉木图机场处于一片沸腾之中。

这些家喻户晓的足球明星为参加海拉特足球俱乐部成立60周年之际举行的一场慈善赛而来。海拉特足球俱乐部成立于1954年，曾两次苏联联赛冠军，是哈萨克斯坦足球史上最有名的球队。在海拉特走过的60年光辉历程中，为我国培育了无数优秀的足球运动员的同时，也深受世界球坛的敬仰。

26日晚举行的慈善赛中，由库拉尔别克•沃达尔巴耶夫、朱苏普•沙迪耶夫、谢尔盖•库利奇等海拉特俱乐部元老组成的球队迎战世界明星队。最终，世界明星队技高一筹，以5:1的比分获得本场比赛胜利。

比赛一开始，世界明星队牢牢占据场上优势，向奥尔达巴耶夫镇守的球门频频发动攻击，状态犹存的"乌克兰核弹头"舍普琴科在短时间内攻入两球为世界明星队建立了优势。虽然上半场海拉特明星队也有几次精彩射门，却迟迟未能攻破世界明星队球门远的十指关，世界明星队以3:0的比分领先上半场，舍普琴科上演帽子戏法。

在中场休息时间，现役海拉特俱乐部球员向前辈们赠送俱乐部纪念版球衣。

下半场，世界明星队依旧牢牢控制场上局面，加大了攻击力度。海拉特俱乐部元老伊戈尔•奥维德夫抓住世界明星队漏洞，远射得手，将比分扳成1:3。在终场结束前，舍普琴科与克里斯蒂安•维耶里各攻入一球，比赛以1:5收场，世界明星队获得酣畅淋漓的大胜。（编译：阜博 校对：吴然）

（编译：阜博 校对：吴然）