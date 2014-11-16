外媒：男子举重60年来第一人! 哈萨克猛男横跨三级别夺冠

哈通社阿斯塔纳11月16日电，据新浪网报道，今晚的阿拉木图或许和以往一样平静，但在阿拉木图一个体育馆内，却有着不同凡响的亢奋。千名观众或许自己都没有做好足够的心理准备，而他们却突然见证了21世纪以来最伟大的一场举重对决。没有任何的浮夸，也不需要谦虚，有多少举重迷能在五分钟内看到过三破世界纪录的场景？更有多少举重迷看到过一个选手能在三个级别的世界锦标赛里都拿到总成绩冠军？！这一切，短短5分钟内都实现了！上回出现三级别都夺冠的壮举，已经是1954年的事了！

当伊利亚•伊林摇摇晃晃、满脸涨红的将242公斤的巨大杠铃举过头顶时，他已经无愧于任何的赞誉，无愧于任何听上去很夸张的褒奖。2005年多哈世锦赛，只有17岁的伊林获得了85公斤级冠军，确切的说是总成绩和挺举双冠。2006年圣多明格世锦赛，18岁的他获得94公斤级总成绩冠军，2008年北京奥运会，他再次获得94公斤级冠军，2011年巴黎世锦赛，他还是获得了94公斤级挺举和总成绩双冠，2012年伦敦奥运会，他毫无争议获得94公斤级冠军，这样的成就，已经足以让伊林成为日后国际举联名人堂的绝对入选者。 但这还不够，今天伊林再次利用自己在挺举上的天生神力，拿到了105公斤的总成绩冠军！仅仅9年时间，从85公斤到105公斤，三个级别，整整20公斤的差距，伊林也不过是从17岁少年成长到26岁的英俊潇洒、正当黄金年龄段的年轻人，他却完成了这个地球上人类自身最伟大的改造和突破之一。一个普通人，减肥增肥20公斤没问题，但一个专业举重选手，增重幅度如此巨大不说，还要保持在这个体重区域里的世界领先水准，这难度已经无法用言语叙说，在男子世界举重领域内，能达此成就者，60年来唯伊林一人！而且伊林还成为目前世界纪录表里，唯一在两个级别里都写上自己大名的选手。 说到60年前，我们就要提一下美国选手托米•科诺，这位目前还在世的84岁美籍日裔老人，在1952年奥运会获得67.5公斤级冠军，在1953年世锦赛上参加了75公斤级，并拿下冠军，而在1954年世锦赛，他又参加了82.5公斤级的比赛，还是拿到了冠军，三年重量级加了15公斤。由于奥运会年份没有世锦赛，科诺的奥运战绩等同世锦赛战绩，他还曾在四个级别上打破过世界纪录！当时来看科诺简直就是天外来客，但60年后，伊林复制了他的成就。另外你必须承认，50年代的举重对选手身体的极限要求，是远远不如现在的。 土耳其神童穆特鲁，也是用了九年时间，完成了从54公斤级、56公斤级到62公斤级三级世界锦标赛冠军的伟业。但严格的说，54公斤和56公斤算一回事，穆特鲁只能是两个级别。除非在最轻三个级别54公斤、59公斤和64公斤并存的年代，穆特鲁可以拿到这三级别冠军，但他没有。而1998年国际举联改革重量后，最轻三个级是56公斤、62公斤和69公斤。所以穆特鲁的三个级别夺冠，恰好处在国际举联改革重量的当口，和伊林的没法比。 另外伊林前后差达到了20公斤，05年夺冠时他的体重连85公斤整都没到，而现在却是104.35公斤的壮汉。人胖了，所以举的重量就上去了嘛，这样业余的说法本文"无力反驳"，只是想强调，这样大幅度的体重增减，更关键你要保持和体重同比例上升的爆发力和承受力，身体还绝不能出问题。哈萨克斯坦的相关体育机构和伊林，相信都付出了极其艰巨的努力。当然，这样的努力前提是伊林本人要具备超凡的素质，值得去给他"人体改造"。旁人看着可能有点残酷，或许还有微词，但能通过增体重和各种调节方式，来催生出自己尚未开发的身体潜力，只要自己欣然同意，我们何不乐见？几乎每个地球人类都有成为超人的内心想法，伊林就是现有条件下培植出的"超人"！ 此外，今天一个爆炸性场景不可不提，它足以让举重迷兴奋到难以入睡。三位顶级选手，在挺举最后时刻，走马灯般破世界纪录，这场景几乎就和当年女子举重在亚运、全运时一样，不过当时的女举都是中国女选手在那里走马灯。这次男子105公斤级挺举，三位不同国籍的选手展开了那让人透不过气的五分钟超级对决。且看下段！ 先是乌兹别克斯坦的努鲁蒂诺夫在第三把举起了239公斤，打破了俄罗斯选手贝贾扬在2011年创造的238公斤的挺举世界纪录，自认为可以靠这个成绩拿下总成绩和挺举双冠的努鲁蒂诺夫，跪地用厚厚的手掌猛击地面怒吼庆祝。但两分钟过后，采用下蹲挺姿势的俄罗斯选手贝德扎扬，在举236公斤时腰板一软没有坚持，背水一战的最后一把要了240公斤，其实举起也拿不了总成绩冠军，但破破挺举世界纪录也是好的，贝德扎扬这次腰板终于撑住了，新世界纪录还没焐热就归他了！

但最经典的场面，还在两分钟之后。因为体重比努鲁蒂诺夫轻，伊林最后一把干脆加到242公斤，只有举起两人总成绩才相同，伊林可以靠体重优势拼掉对手。242公斤，直接在贝德扎扬的基础上提升了两公斤，简直拿世界纪录当儿戏！何况伊林第二把举139公斤就失败了，但伊林还就是把这个"儿戏"征服了！别说一般的举重迷，就连中国队领队，见多识广的庞高兴指导，连称这种场面自己都是很多年都没看到，至于上回什么时候，他自己都无法回忆起来。 举重世锦赛，在诸多奥运项目的世锦赛里不算热门，和足球世界杯这样的超级世锦赛相比，更是形同于无。但它却能见证这个星球上最高级生物，在漫长的自我演化提升之路上，所做出的种种身体极限上的、看似微小却堪称伟大的突破。或许从这点意义上，他和田径游泳一样，也具备着人类运动之母的特征。可能是因为练起来枯燥无比，比赛动作也就那几个姿势的原因吧，这是一项被严重忽视的热血项目。