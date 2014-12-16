布伦特原油跌破60美元关口！五年半来首次

哈通社阿斯塔纳12月16日电，据华尔街见闻消息，仅过去一周，WTI跌幅就超过12%，而布伦特原油也跌近11%。由于油价拖累，新兴市场和石油生产国货币暴跌，卢布昨天一夜更是暴跌10%，迫使俄罗斯央行连夜疯狂加息650基点。

昨天早间，受利比亚武装冲突和尼日利亚罢工影响，油价曾一度出现了2.5美元的反弹，创两周最大涨幅，但随即继续下跌。

彭博援引Jefferies资深经纪商Christopher Bellew称："指望利比亚的动荡会帮助油价稳定在60美元以上？也许吧。可能有些乐观人士认为，油价在60美元已经触底，但我看不到任何支撑油价的因素。"

阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui周一称，并不设定特定的原油价格目标。各方均对当前油价不满，但市场将会自行调节并稳定，油市需花一段时间才能稳定下来。他不认为OPEC有在近期内举行另一次会议的理由。

他表示，对原油价格会趋于稳定保持乐观。原油价格下跌"让我们都深陷痛苦"，但OPEC拒绝减产是明智的抉择。不能每次都随着油价下跌而削减产量，不应对油价下跌感到惊慌。这并不针对美国页岩油生产商，尽管页岩油生产商不能承受目前的油价。

由于美国页岩油产量增加和欧佩克拒绝减产，再加上全球原油需求疲软，油价自今年6月的峰值已经下跌了超过47%，而自欧佩克宣布不减产的半个多月以来，原油已累计下跌26%！

周一，彭博对17位分析师的调查中值显示，2015年布伦特原油价格最低可跌至50美元/桶，意味着油价可能还会继续下跌。

但海湾石油公司前任首席执行官乔伊∙彼得罗夫斯基周一在接受CNBC采访时表示，WTI创五年半新低，意味着油价可能已经触底了。

"我相信，油价跌至50多美元/桶的时候就意味着触底了。很多信号显示，市场将稳定在这个水平，然后在未来60天内逐渐回升。"乔伊∙彼得罗夫斯基表示。这些信号包括美国石油需求上升，太阳能与风能放缓，以及原油天然气价格差逐渐缩小。