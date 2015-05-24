瑞典夺得第60届欧洲歌唱大赛冠军宝座

哈通社阿斯塔纳5月24日电 据BBC报道，在奥地利维也纳举行的第60届欧洲歌唱大赛（Eurovision）落下帷幕，瑞典选手瑟尔梅尔罗（Mans Zelmerlow）击败俄罗斯女将加加林娜（Polina Gagarina）登上冠军宝座。

瑟尔梅尔罗为瑞典在欧歌赛中摘下第六个冠军 在崭新动画背景相伴之下，瑟尔梅尔罗凭着快歌《英雄们》取得365分获胜。这也是瑞典历来第六次夺冠。 这次60周年庆大赛有破纪录的27队参赛。意大利和比利时分别得第三、第四名，今年凭"外卡"参赛的澳大利亚得第五名。 代表英国的"电子天鹅绒"（Electro Velvet）组合则排名24位，只得五分。 瑟尔梅尔罗获奖后表示高兴，感谢投票给瑞典的人，并说："我想说我们都是《英雄们》，无论我们喜欢谁，我们是谁，我们相信什么，我们都是英雄。" 俄罗斯歌手加加林娜得知落败后流下眼泪 英国的"电子天鹅绒"组合对"沉底"落败感到"失望" 本届欧洲歌唱大赛有多达27个国家的代表参加 作为今年的盟主，瑞典将继2012年再次成为2016年欧洲歌唱大赛的主办国。此外，只要瑞典多赢一届，就能平爱尔兰保持的七届盟主纪录。 今年的东道主奥地利继续由去届冠军武斯特（Conchita Wurst）代表出战，但他与德国代表结果零分收场。这也是自2003年以来首次有国家被评为零分。 据赛前预测，本届欧洲歌唱大赛钻禧之战有来自欧洲等地2亿观众透过电视收看。