中国高铁运营里程占世界60%以上

哈通社阿斯塔纳3月14日电 随着以高铁为代表的中国装备技术迅速提质升级，"中国制造"的世界形象正在发生变化。

两会期间，中国国务院总理李克强在今年的政府工作报告中透露，中国铁路运营里程达到12.1万公里，其中高速铁路超过1.9万公里，占世界60%以上。政府工作报告中提出，到2020年，中国高铁营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。

中国高铁从无到有，发展速度就像高铁本身的行驶速度一样迅速。今年春节期间，美国《洛杉矶时报》记者朱莉•马基嫩乘坐高铁从北京前往山西时惊叹不已。她专门写了篇文章描述此行，由衷感叹道：在中国高速发展的过程中，令人兴奋不已的成就很快就会因下一个的出现而被人淡忘。

与此同时，中国高铁加速"出海"，一些境外项目取得重大进展。国家发改委主任徐绍史介绍说，中国在海外至少已经启动建设的有雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路等，还有一些铁路项目已经开始勘测。记者从中国铁路总公司获悉，俄罗斯莫斯科-喀山高铁、美国西部快线等项目正在加快推进。

中国全国人大代表、中铁隧道集团副总工程师王梦恕表示，中国目前正和美国、俄罗斯、巴西、泰国、土耳其、沙特阿拉伯、伊朗等30多个国家洽谈高铁项目。"中国承建的第一个印尼高铁项目将引起更多国家的关注，这些国家十分希望打造高效的交通系统，提高区域联通性，为经济增长奠定更加坚实的基础。"王梦恕说。

"虽然与德国和法国相比，中国高铁起步较晚。但是，中国各大铁路设备公司凭借成本优势、合理的交货时间和灵活的融资模式，发展十分迅速。" 王梦恕表示，中国迫切希望同欧洲、日本和加拿大等老牌竞争对手一较高下，随后还将进一步研制"智能列车"。"智能列车"主要采用智能技术，能数字化监控列车速度，调节车内条件，检测列车故障。

"中国高铁改变了我的生活，希望有更多高铁出现在土耳其。" 在安伊高铁（连接土耳其最大城市伊斯坦布尔和首都安卡拉）通车时，一位名叫帕拉的土耳其公司白领对人民日报记者说。土耳其安伊高铁是中国企业在海外修建的第一条高速铁路，更是中国企业在欧洲拿下的第一单高铁生意。

中国有能力制造并出口顶级的高速列车及相关设备，这让中国的国际形象焕然一新。3月9日又传来新闻--美国芝加哥交通管理局发布公告，中国中车旗下四方股份公司中标芝加哥846辆、金额总计13亿美元的地铁车辆项目。项目启动后，中国中车将在芝加哥当地建厂，负责车辆的总组装。该厂也将成为芝加哥35年来首家轨道车辆制造厂，可为当地创造169个就业岗位。首批车辆预计在2019年交付，2020年开始投入运营。（来源：人民日报）