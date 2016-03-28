巴基斯坦拉合尔发生炸弹攻击60人死亡

哈通社阿斯塔纳3月28日电 据BBC消息，巴基斯坦东部城市拉合尔的一处公园在星期日（3月27日）发生爆炸，至少造成60人死亡，数百人受伤。爆炸发生在当地时间傍晚，公园里当时有很多人。

当地警察对BBC记者说，这是一起自杀式炸弹攻击。

巴基斯坦塔利班已经出面表示为这次攻击承担责任。

有人猜测，这次攻击的目标是在复活节周末外出的基督教家庭。

当地一位警方负责人对记者说，大多数的死者和伤者都是妇女和儿童。

一位目击者说，爆炸现场出现混乱，出现踩踏现象，在混乱中一些孩子和家长失散。

拉合尔是巴基斯坦最大和最富有的省份旁遮普省的首府，而旁遮普省也是巴基斯坦总理谢里夫的权力基地。

巴基斯坦暴力事件频频发生，这些事件往往和塔利班，教派冲突以及犯罪团伙活动有关。

与此同时，巴基斯坦首都伊斯兰堡发生支持穆斯林枪手卡德里（Mumtaz Qadri）的抗议示威，警察用催泪弹驱散了数千名示威者。

示威者认为卡德里是一位英雄，他在5年前刺杀了旁遮普省省长塔希尔（Salman Taseer），上个月被执行绞刑。

塔希尔令卡德里不满的是，他曾为一名被控亵渎伊斯兰教的基督教妇女辩护。