纽约油价蓄势冲击60大关

哈通社/阿斯塔纳/12月25日 -- 据经济参考报，国际油价当周重拾升势。在5个交易日中，纽约商品交易所主力原油期货价格实现了四连涨，并站稳于每桶58美元一线，锋芒再次指向每桶60美元的心理关口。

美国能源信息局当周公布的数据显示，此前一周美国全国商业原油库存下降650万桶至4.365亿桶，库存下降数量远高于市场预期，且库存量已降至2015年10月以来新低。美国油田技术服务公司贝克休斯22日发布的报告也显示，本周美国运营的油田钻井数量为747个，与前一周持平。此外，英国北海一主要输油管道继续关闭，也在一定程度上提振了油价走势。当天媒体消息称，该输油管道的运营商（Ineos）表示，预计相关维修工作需要花费2到4周时间。因发现裂痕，该管道自12月11日起关闭。据报道，今年1月份起实施的欧佩克及俄罗斯等非欧佩克主要产油国减产协议，在推动国际原油市场供需平衡方面发挥了积极作用，加之国际原油需求的上升，近期包括美国在内的很多国家原油库存都出现了不同程度下降，为国际油价走势提供了有力支撑。

有分析人士指出，市场对国际油价后期走势仍较为谨慎，虽然美国原油库存近期不断下降，但美国原油产量却不断上涨。美国能源信息局预计，2018年美国原油日产量将突破1000万桶大关。

展望2018年，高盛、瑞银、摩根大通等华尔街投行相继上调油价预期。摩根大通在报告中指出，目前国际油价大体稳定，反映了坚实的基本面和正在收紧的平衡。截至当周最后一个交易日（22日），收盘时纽约商品交易所2018年2月交货的轻质原油期货价格上涨0.11美元，收于每桶58.47美元，涨幅为0.2％。

【编辑：木合塔尔·木拉提】