哈萨克斯坦国产汽车销量增长60%

哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 哈萨克斯坦汽车工业联盟近日公布2018年前8个月国内各大汽车厂商业绩情况。

报告期内，哈萨克斯坦共生产总额达1178亿坚戈的各类型汽车19465辆。较去年同期相比，增长64.5%。

具体来讲，今年1-8月间共生产公共汽车200辆（同比下降2.2倍）、重型卡车689辆（同比下降6%）、专用车辆107辆（同比下降18%），而拖车和半挂车共263辆（同比增31%）。

根据8月统计数据显示，国内汽车制造企业共2219辆汽车，该数据2017年同期为1894辆。

据哈萨克斯坦汽车工业联盟透露，国产汽车厂商汽车销售量达18001辆，同比增长58.9%（11330辆）。哈萨克斯坦汽车工业联盟企业市场占比达47.5%。哈萨克斯坦群众为购买国产汽车共花费1038亿坚戈资金，与去年相比增长57.8%。

根据销量排名，亚洲汽车制造厂以10228辆位居首位，萨热阿尔卡汽车制造厂则以6914辆居第二， SemAZ公司位列第三（342辆），卡玛兹工程公司位居第四（274辆），而Hyundai Trans Auto公司和Daewoo Bus公司分别位列五、六位。

轻型车销售排名显示，拉达汽车以8104辆成为全国最受欢迎汽车品牌。排名依次为，现代（4637辆）、起亚（1533辆）、江淮（955辆）、雪佛兰（631辆）。

【编译：冰山】