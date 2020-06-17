哈全境新冠无症状感染者总数已达6175人

哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 全国累计通报新冠无症状感染者总数已达6175人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月17日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达6175人，其中16日单日 新增683人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 774 (+86)

阿拉木图市 - 907 (+27)

奇姆肯特市 - 653 (+34)

阿克莫拉州 - 82 (+13)

阿克托别州 - 207 (+60)

阿拉木图州 - 402 (+42)

阿特劳州 - 620 (+92)

东哈州 - 202 (+14)

江布尔州 - 94 (+8)

西哈州 - 379 (+57)

卡拉干达州 - 951 (+97)

库斯塔奈州 - 58 (+4)

克孜勒奥尔达州 - 159 (+1)

曼格斯套州 - 212 (+18)

巴甫洛达尔州 - 64 (+5)

北哈州 - 141 (+9)

突厥斯坦州 - 270 (+116)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】