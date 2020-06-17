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    哈全境新冠无症状感染者总数已达6175人

    08:26, 17 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 全国累计通报新冠无症状感染者总数已达6175人。

    根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月17日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达6175人，其中16日单日 新增683人

    各地区无症状感染者数量（新增）如下：
    努尔苏丹市 - 774 (+86)
    阿拉木图市 - 907 (+27)
    奇姆肯特市 - 653 (+34)
    阿克莫拉州 - 82 (+13)
    阿克托别州 - 207 (+60)
    阿拉木图州 - 402 (+42)
    阿特劳州 - 620 (+92)
    东哈州 - 202 (+14)
    江布尔州 - 94 (+8)
    西哈州 - 379 (+57)
    卡拉干达州 - 951 (+97)
    库斯塔奈州 - 58 (+4)
    克孜勒奥尔达州 - 159 (+1)
    曼格斯套州 - 212 (+18)
    巴甫洛达尔州 - 64 (+5)
    北哈州 - 141 (+9)
    突厥斯坦州 - 270 (+116)
    根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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