国际油价徘徊在62美元一线

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据人民网消息，当周国际油价围绕62美元上下波动，利好利空因素均无法完全左右市场情绪。

美国原油产量此前一周达到创纪录的1040万桶，加上全美商业原油库存增加240万桶至4.259亿桶，对国际油价构成下行压力。但美元指数走弱以及美国油田钻井数量减少，对国际油价起到了一定支撑作用。

俄罗斯和石油输出国组织(欧佩克)纷纷表示继续合作，维护减产协议的效力，成为国际原油价格当周企稳回升的重要推手。俄罗斯能源部第一副部长捷克斯列尔表示，欧佩克与非欧佩克产油国之间协调立场至关重要，双方应继续探索更好的合作模式，确保石油供求关系保持稳定和平衡。欧佩克秘书长巴尔金多强调，只有携手合作，才能建立强大的石油产业。他说，确保未来市场供应需要每一个产油国发挥作用。

此外，国际能源署在美国休斯敦发布石油市场展望报告时表示，未来5年全球石油需求增长强劲。国际能源署署长法提赫·比罗尔在首场记者会上发布未来5年石油市场展望报告时说，国际能源署预测，未来5年全球石油需求增长强劲，其中中国和印度两国的石油需求增长量将占世界需求增长总量的一半。

根据国际能源署的预测，未来5年国际油价不太可能出现大幅上涨，预计将维持在每桶60美元左右，但不排除一旦某些产油国出现不稳定状况，短时间油价可能出现较大波动。

截至当周最后一个交易日(9日)，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.92美元，收于每桶62.04美元，涨幅为3.19%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.88美元，收于每桶65.49美元，涨幅为2.96%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】